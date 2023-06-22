Почётный президент ОКР предрёк раскол спорту в случае выхода России из МОК

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах делает недостаточно для сохранения единства в мировом спорте.

«Можно что угодно делить, но есть на сегодняшний день та единая олимпийская система, из которой мы не выходили. Для того чтобы её разделить, надо выйти из Международного олимпийского комитета и вести свою другую программу, в которой не будут делать плохо нашим спортсменам и тренерам», — цитирует Тягачёва РИА Новости.

Он подчеркнул, что Бах не защищает по-настоящему интересы российских спортсменов, зная, что Россия всегда его поддерживала и делала всё необходимое во всех направлениях большого спорта.

«Нас нельзя обижать, это несправедливо, эта политика очень суровая и плохая. Мы её не поддерживаем. В любом случае российский спорт не умрёт», — добавил Тягачёв.

Бах заявил на исполкоме МОК, что мировой спорт находится под серьёзной угрозой из-за попыток некоторых сил разделить его. А также обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Бах назвал нерациональными позиции России и Украины по возвращению спортсменов.