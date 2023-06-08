Помолвка Непряевой, беременность Сориной и работа для жены Большунова: как российские лыжники проводят межсезонье

Наталья Непряева выложила фото с обручальным кольцом на пальце, а беременная Татьяна Сорина подшутила над мужем и заявила, что уже хочет вернуться к тренировкам. Сергей Устюгов провёл мастер-класс для детей, а чета Большуновых нашла способ не расставаться на время сборов и соревнований: Анна стала администратором национальной команды. Как российские лыжники проводят межсезонье — в материале RT.

Отношения Непряевой

Российские лыжники постепенно начинают подготовку к новому сезону. И всё внимание болельщиков, конечно же, приковано к лидерам национальной команды.

Главными ньюсмейкерами в этот раз оказались Александр Терентьев и Наталья Непряева. В октябре прошлого года стало известно, что спортсмены встречаются, поэтому они, ничего не скрывая, по итогам сезона выкладывали фотографии со своего отпуска в Дубае.

Причём олимпийской чемпионке даже пришлось в социальных сетях отбиваться от поклонниц симпатичного лыжника, которые оставляли под их совместными снимками не самые лестные отзывы.

Впрочем, это никак не могло повлиять на отношения влюблённых. Похоже, отдых закончился тем, что Терентьев сделал Наталье предложение.

«Без сомнений», — подписала Непряева фото в социальных сетях с обручальным кольцом.

Причём лыжница на снимке стоит в белом платье, так что теперь фанаты гадают, поменялось ли её семейное положение. В данный момент вместе с Терентьевым Наталья уже начала подготовку к новому сезону.

«Выйти из зоны комфорта после отдыха всегда тяжело, но когда ты входишь в это рабочее состояние, всё получается само — step by step, как говорится, — и тело уже принимает изнурительные тренировки как должное. Главное — видеть цель, с которой просыпаешься по утрам, тогда 05:30 на будильнике не покажется чем-то нереальным и раздражительным», — отметила спортсменка.

Беременность Сориной

А вот Татьяна Сорина готовится во второй раз стать мамой и вовсю подшучивает над своим тренером и отцом ребёнка — Егором.

«Осталось немного времени насладиться своим положением. Уже хочется приступить к занятиям. И спокойствие моего тренера на этом закончится. Да, Егор?» — написала лыжница в социальных сетях.

Скучать специалисту точно не придётся: такое пополнение группы гарантирует ему бессонные ночи на ближайшие несколько месяцев.

Пока же он привыкает к сотрудничеству с Юлией Ступак, которая по окончании сезона объявила, что будет работать с Сориным. Как рассказал Егор, к помощи бывшего наставника лыжницы Маркуса Крамера он ещё не прибегал.

«Мы с ним созванивались весной — обговорили некоторые моменты просто. Но в остальном я с ним не консультируюсь. То есть Юля тренируется в общей группе — без каких‑либо индивидуальных занятий. В принципе, на данный период она вывозит всю нагрузку, работает по общему плану», — сказал Сорин «Матч ТВ».

Планы Устюгова

Другой бывший подопечный Крамера, Сергей Устюгов, готовится, как и в прошлом сезоне, по индивидуальному плану. Он начал тренировки в Ханты-Мансийске, а затем присоединится к группе Сорина в Архангельской области.

«Летом здесь я, наверное, впервые провожу сборы. Обычно ближе к зиме приезжаем на вкатку, а до этого, когда были выступления на международной арене, ездили в другие места. Все условия для тренировок есть. Лыжероллерная трасса тяжеловатая, но тем лучше: подготовка будет всё усложняться», — отметил Устюгов.

Он также пообещал вернуться в Ханты-Мансийск на чемпионат России по лыжероллерам, который пройдёт с 24 по 30 июля. Причём лыжник не забывает и об общественно полезных делах. Так, он провёл мастер-класс для детей и рассказал об особенностях подготовки к сезону в летний период.

И если Сергей только предвкушает старты, то Иван Якимушкин решил не откладывать дела в долгий ящик и принял участие в легкоатлетическом забеге на 10 км в Тюмени. А на дистанции 21 км первый результат показала ещё одна всем хорошо знакомая спортсменка — биатлонистка Виктория Сливко.

Сомнения Матвеевой

Опытная Наталья Матвеева, в свою очередь, размышляет, продолжать ли спортивную карьеру. 37-летняя спортсменка призналась, что ей очень тяжело дался прошлый сезон и она уже не получает удовольствия от гонок.

«Прям вот за всю карьеру, которая у меня была, очень тяжело было себя заставлять. С мая месяца я больше дома была, с сыном. Потому что уезжать вообще не хотелось — разъезжать, как в том году. Может, в том году я соскучилась по лыжным гонкам после декрета. Но, видимо, перенасытилась настолько, что в декабре я себя заставляла выходить на тренировки. Никакого удовольствия, знаете, я не получала», — призналась серебряный призёр чемпионата мира в интервью Sport24.

При этом она не собирается сразу прощаться с гонками — хочет сделать этот процесс постепенным.

«Спортивная карьера скоро завершится, но я не хочу резко бросать, поставить лыжи в угол. Я буду постепенно заканчивать: всё равно выходить на тренировки, может, где-то выступлю на каких-то соревнованиях. Но постоянно ездить на Кубки России, чемпионат России — нет. В данный момент есть план на лето, в котором я уже наметила, что куда-то съезжу. Дальше не загадываю», — отметила спортсменка.

Неразлучные Большуновы

Александр Большунов не раз в своих интервью рассказывал, как важна ему поддержка жены на соревнованиях и во время тренировок. Однако ранее бывало сложно организовать её участие в мероприятиях национальной команды, поскольку Анна завершила спортивную карьеру в 2021 году. Даже на этапы Кубка мира ей не всегда удавалось сделать аккредитацию.

Также по теме «Нужно уметь экономить силы»: Коростелёв о работе на спусках, «халяве» Клебо и агрессии в контактных гонках При подъёме в гору лыжник тратит значительно больше энергии, чем при попытке оторваться на выкате с неё или на равнинной части. Об...

Эту проблему, похоже, удалось решить: Анна включена в список специалистов, работающих со сборной России. Она стала администратором тренировочного процесса. Правда, следить теперь придётся не только за мужем и маленькой дочерью, но и за остальными лыжниками.

К слову, группа Юрия Бородавко, к которой приписан Большунов, уже начала работу на сборах. Пока в основном спортсмены занимаются общей физической подготовкой. При этом специалист не видит ничего плохого в том, что спортсмены после отдыха приезжают с лишним весом.

«У всех людей есть такая проблема, поскольку держать себя на пике формы очень сложно, да и неправильно. Люди имеют право расслабиться. Да и лишний вес необходим спортсмену в этот период, потому что тренировочный процесс очень длинный, нужно иметь определённые жировые запасы для восполнения энергии. Поэтому всё в пределах нормы… При интенсивной работе это даёт необходимую энергетику», — отметил Бородавко.

В ближайшее время специалист планирует провести несколько совместных тренировок с биатлонистами из группы Михаила Шашилова. По его мнению, это в любом случае окажет положительное воздействие на коллектив.

«У них, конечно, свои задачи, у нас — свои. Но обязательно будем пересекаться на тренировках. Какая польза для нас? Любая конкуренция идёт в плюс. Это очень здорово! И тут не главное, что они из другого вида спорта: само отношение к тренировкам даст и тем и другим только пользу. Ну и эмоций в подготовительном периоде не хватает, а тут какая‑никакая ответственность в соревновании», — объяснил специалист.

Внутренние старты

Увы, в следующем сезоне лыжники вряд ли выступят на международных соревнованиях. FIS оттягивает принятие решения, и надежд на положительный исход становится всё меньше. Однако, по мнению чемпиона мира Максима Вылегжанина, атлеты ещё год смогут поддерживать высокий уровень, участвуя в турнирах только внутри страны.

«Конечно, плохо, когда не знаешь, к чему готовиться. Но этот сезон показал, что готовились хорошо: достойно выступали, была большая конкуренция. Думаю, что ещё с одним таким сезоном наши спортсмены справятся. Гонки показывают, болельщики смотрят. Поэтому лыжный спорт у нас никуда не пропал», — сказал Вылегжанин.

А по словам Бородавко, отстранение российских лыжников в ближайшее время должно закончиться, поскольку от этого страдают все.

«Сама ситуация подсказывает: FIS многое теряет в финансовом плане, в трансляциях и во всём [остальном] в отсутствие наших спортсменов. И это будет продолжаться, пока их там не будет. Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует и спорт перестанет быть политикой», — пояснил тренер.

Сказывается это и на финансовом положении спортсменов. Как отметил Денис Спицов, призовые в России существенно выросли в последнем сезоне, однако они всё равно ниже, чем на Кубке мира.

«Многое зависит от уровня спортсмена. Те, кто раньше не пробивался в сборную, а теперь прибавил, воспринимают перемены со знаком плюс. У тех же, кто выступал на Кубке мира, свои критерии. Они стали зарабатывать меньше даже с учётом того, что раньше призовых на некоторых российских этапах вообще не было, а теперь есть, и неплохие», — подчеркнул лыжник.

Уравнивание дистанций в России

Если с решением по допуску россиян FIS медлит, то с уравниванием мужских и женских дистанций, напротив, спешит. В прошлом сезоне новый формат только тестировался. Теперь же реформа коснулась чемпионата мира. Следующие на очереди — Олимпийские игры. Поэтому глава ФЛГР Елена Вяльбе допустила, что в России тоже не исключено внесение изменений в программу внутренних соревнований.

«Мы пока ещё не приняли решения. Есть несколько факторов. Быстро у нас может не получиться. В принципе, все дистанции должны быть приравнены к международным, но для этого нужно пройти достаточно серьёзный процесс в Министерстве спорта, иначе мы можем не получить официальный статус для этих соревнований. В июне будем решать коллегиально, самостоятельно принимать такие решения я не могу», — сказала Вяльбе в интервью ТАСС.

Теперь на чемпионатах мира спортсмены будут бегать по 10, 20 и 50 км, скиатлон 10 + 10 км, эстафету 4 х 7,5 км, командный и личный спринты.

«Мне вообще непонятно, почему мужчинам дистанции сделали короче, а женщинам длиннее. Потому что мужчины слабее? Просто одна шведская девушка решила, что хочет бегать как мужчины. Ну и бегала бы с мужчинами, с этим же сейчас вообще проблем нет! Объяви себя кем хочешь и бегай», — приводит слова Вяльбе Metaratings.

Не оценила реформу и Ступак. По её мнению, таким образом лыжный спорт становится максимально скучным.