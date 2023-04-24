Клебо не будет готовиться к сезону в составе сборной Норвегии
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- © Kalle Parkkinen/Newspix24
«С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и тратить деньги на других спортсменов. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми плохо обошлись в процессе отбора», — цитирует Клебо VG.
Он добавил, что надеется выступить на Кубке мира и чемпионате мира в следующем сезоне.
Спортсмены, не входящие в состав сборной Норвегии, не могут принимать участие в данных турнирах.
Напомним, что лидер национальной команды часто конфликтует с руководством сборной Норвегии из-за графика тренировок и спонсорских логотипов на форме.
Ранее Савелий Коростелёв заявил, что Клебо не «халявщик», он пользуется своими сильными сторонами.