Клебо не будет готовиться к сезону в составе сборной Норвегии

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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо сообщил, что не будет готовиться к следующему сезону в составе сборной Норвегии по лыжным гонкам.
Клебо не будет готовиться к сезону в составе сборной Норвегии
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«С моим уходом у лыжной ассоциации появилась возможность снизить свои расходы и тратить деньги на других спортсменов. У меня есть несколько друзей в сборной, с которыми плохо обошлись в процессе отбора», — цитирует Клебо VG.

Он добавил, что надеется выступить на Кубке мира и чемпионате мира в следующем сезоне.

Спортсмены, не входящие в состав сборной Норвегии, не могут принимать участие в данных турнирах.

Напомним, что лидер национальной команды часто конфликтует с руководством сборной Норвегии из-за графика тренировок и спонсорских логотипов на форме.

Ранее Савелий Коростелёв заявил, что Клебо не «халявщик», он пользуется своими сильными сторонами.

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