Коростелёв: Клебо не «халявщик», он пользуется своими сильными сторонами

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Чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв высказался об успехах пятикратного победителя Игр по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо.

«Он просто пользуется своими сильными сторонами. Да и потом, если человек предпочитает подобную тактику, в чём проблема? Не хотите привозить его к финишу на себе — бегите, рвите темп, дёргайте, чтобы он наелся ещё до финиша. На последнем чемпионате мира его накормили так, что он не смог выдать свой финиш. Пол Голберг в финишной разборке его обыграл на 50 км», — заявил Коростелёв в интервью RT.

Ранее Коростелёв признался, что восхищается тем, как выстраивает гонки Большунов. 

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