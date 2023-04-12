Коростелёв: Клебо не «халявщик», он пользуется своими сильными сторонами

Чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв высказался об успехах пятикратного победителя Игр по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо.

«Он просто пользуется своими сильными сторонами. Да и потом, если человек предпочитает подобную тактику, в чём проблема? Не хотите привозить его к финишу на себе — бегите, рвите темп, дёргайте, чтобы он наелся ещё до финиша. На последнем чемпионате мира его накормили так, что он не смог выдать свой финиш. Пол Голберг в финишной разборке его обыграл на 50 км», — заявил Коростелёв в интервью RT.

Ранее Коростелёв признался, что восхищается тем, как выстраивает гонки Большунов.