Коростелёв признался, что восхищается тем, как выстраивает гонки Большунов

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Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что восхищается тем, как выстраивает гонки трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Коростелёв признался, что восхищается тем, как выстраивает гонки Большунов
  • РИА Новости

«Мне нравится, как он строит гонки. Это настолько красиво, просто классно», — сказал Коростелёв в интервью RT.

Он также подчеркнул, что ему интересно следить за гонками чемпионата мира.

«Интересно же знать, что и как происходит по ходу сезона, кто в каком состоянии. Возьмём того же дебютанта Кубка мира Эдвина Ангера, который в этом сезоне только начал бегать по взрослым. Я очень удивлён, что он в свои 20 лет весь сезон показывает хороший, ровный результат. Каких-то просадок не припомню», — добавил Коростелёв.

Ранее Коростелёв объяснил, за счёт чего превосходил соотечественников в начале сезона.

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