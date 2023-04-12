Коростелёв признался, что восхищается тем, как выстраивает гонки Большунов

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что восхищается тем, как выстраивает гонки трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Мне нравится, как он строит гонки. Это настолько красиво, просто классно», — сказал Коростелёв в интервью RT.

Он также подчеркнул, что ему интересно следить за гонками чемпионата мира.

«Интересно же знать, что и как происходит по ходу сезона, кто в каком состоянии. Возьмём того же дебютанта Кубка мира Эдвина Ангера, который в этом сезоне только начал бегать по взрослым. Я очень удивлён, что он в свои 20 лет весь сезон показывает хороший, ровный результат. Каких-то просадок не припомню», — добавил Коростелёв.

Ранее Коростелёв объяснил, за счёт чего превосходил соотечественников в начале сезона.