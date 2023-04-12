Лыжник Коростелёв объяснил, за счёт чего превосходил соотечественников в начале сезона

Чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал, за счёт чего превосходил соотечественников в начале сезона-2022/23.

«В начале сезона многие ребята ещё бегали под нагрузками. Не скажу, что мы прямо сильно их сбавляли перед теми стартами, но получилось так, что я оказался готов к соревнованиям лучше остальных. А вот к чемпионату России все подошли уже на максимуме. Можно сказать, что результаты в Тюмени более точно отражают мой настоящий уровень среди всей команды. А это топ-10 в каждой гонке, не считая скиатлона», — заявил Коростелёв в интервью RT.

Ранее Коростелёв прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.