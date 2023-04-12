Лыжник Коростелёв объяснил, за счёт чего превосходил соотечественников в начале сезона

Короткая ссылка
Чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал, за счёт чего превосходил соотечественников в начале сезона-2022/23.
Лыжник Коростелёв объяснил, за счёт чего превосходил соотечественников в начале сезона
  • РИА Новости

«В начале сезона многие ребята ещё бегали под нагрузками. Не скажу, что мы прямо сильно их сбавляли перед теми стартами, но получилось так, что я оказался готов к соревнованиям лучше остальных. А вот к чемпионату России все подошли уже на максимуме. Можно сказать, что результаты в Тюмени более точно отражают мой настоящий уровень среди всей команды. А это топ-10 в каждой гонке, не считая скиатлона», — заявил Коростелёв в интервью RT.

Ранее Коростелёв прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить