Коростелёв: Спицов такой темп задавал, что я думал, что уже не усижу

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Савелий Коростелёв прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.
Коростелёв: Спицов такой темп задавал, что я думал, что уже не усижу
  • РИА Новости

«У меня была задача — дождаться ребят и идти вместе. Но Дэн Спицов такой темп задавал, что думал, что уже не усижу, честно. Но здесь вторая часть более равнинная, если ехать в спине, то можно отдохнуть. Поэтому я был уверен процентов на 70, что у меня хорошо получится отработать финиш», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов выиграл гонку. Он преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты и 54,5 секунды. Вторым стал Коростелёв (+2:18,4).

Замкнули тройку призёров Илья Семиков и Денис Спицов, которые показали одинаковое время (+2:18,5).

Ранее Большунов прокомментировал победу в гонке преследования.

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