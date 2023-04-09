Коростелёв: Спицов такой темп задавал, что я думал, что уже не усижу

Савелий Коростелёв прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.

«У меня была задача — дождаться ребят и идти вместе. Но Дэн Спицов такой темп задавал, что думал, что уже не усижу, честно. Но здесь вторая часть более равнинная, если ехать в спине, то можно отдохнуть. Поэтому я был уверен процентов на 70, что у меня хорошо получится отработать финиш», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов выиграл гонку. Он преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты и 54,5 секунды. Вторым стал Коростелёв (+2:18,4).

Замкнули тройку призёров Илья Семиков и Денис Спицов, которые показали одинаковое время (+2:18,5).

Ранее Большунов прокомментировал победу в гонке преследования.