Большунов доволен победой в гонке преследования на этапе Кубка России в Кировске

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Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка России в Кировске.
Большунов доволен победой в гонке преследования на этапе Кубка России в Кировске
  • РИА Новости

«Сегодня один работал, было важно поработать всю дистанцию как индивидуальную гонку. По чистому времени, так понимаю, я тоже выиграл.

Сегодня всё нормально получилось. Единственное, на разминке упал и сломал палку — было тревожно, но в гонке всё было нормально.

Оценка за сезон? Поставлю себе четвёрку», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты и 54,5 секунды. Вторым стал Савелий Коростелёв (+2:18,4). Замкнули тройку призёров Илья Семиков и Денис Спицов, которые показали одинаковое время (+2:18,5).

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева выиграла гонку преследования на Кубке России в Кировске.

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