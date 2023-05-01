Степанова: в будущем тенденция ухода лыжников на самоподготовку усилится

Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что всё лучше понимает тех спортсменов, которые со временем уходят на самостоятельную подготовку.

«Мне самой в 22 года полезнее тренироваться в группе, но и Сергея Устюгова с каждым годом понимаю всё лучше. В будущем такая тенденция на отделение лишь усилится. Да, это расслоение спортивного общества, но, если хочешь побеждать, будешь делать то, что помогает добиться успеха», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

27 апреля Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав национальной команды на сезон-2023/24.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе объяснила присутствие Сергея Устюгова в списке группы Егора Сорина для подготовки на сезон-2023/24.