Степанова: в будущем тенденция ухода лыжников на самоподготовку усилится

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Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что всё лучше понимает тех спортсменов, которые со временем уходят на самостоятельную подготовку.
Степанова: в будущем тенденция ухода лыжников на самоподготовку усилится
  • РИА Новости

«Мне самой в 22 года полезнее тренироваться в группе, но и Сергея Устюгова с каждым годом понимаю всё лучше. В будущем такая тенденция на отделение лишь усилится. Да, это расслоение спортивного общества, но, если хочешь побеждать, будешь делать то, что помогает добиться успеха», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

27 апреля Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав национальной команды на сезон-2023/24. 

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе объяснила присутствие Сергея Устюгова в списке группы Егора Сорина для подготовки на сезон-2023/24.

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