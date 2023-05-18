Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Йохауг родила ребёнка

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг сообщила, что родила ребёнка.

«Спасибо всем, кто поздравил нас сегодня. Со всеми нами всё в порядке», — написала Йохауг в социальных сетях.

Напомним, что лыжница завершила карьеру по окончании сезона-2021/22.

33-летняя Йохауг за свою карьеру завоевала четыре золотые медали на Олимпиадах, а также 14 раз одерживала победу на чемпионатах мира.

Ранее Йохауг высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета по допуску россиян на международные соревнования.