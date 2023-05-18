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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Йохауг родила ребёнка

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг сообщила, что родила ребёнка.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Йохауг родила ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Lintao Zhang

«Спасибо всем, кто поздравил нас сегодня. Со всеми нами всё в порядке», — написала Йохауг в социальных сетях.

Напомним, что лыжница завершила карьеру по окончании сезона-2021/22.

33-летняя Йохауг за свою карьеру завоевала четыре золотые медали на Олимпиадах, а также 14 раз одерживала победу на чемпионатах мира.

Ранее Йохауг высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета по допуску россиян на международные соревнования.

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