Йохауг: я ничего не имею против действующих российских лыжников

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные соревнования.
Йохауг: я ничего не имею против действующих российских лыжников
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«Я не играю в политические игры, но, пока ситуация на Украине не меняется, чувствую, что допускать россиян на соревнования — это совершенно неправильное решение.

Конечно, мне жаль действующих российских лыжников. Я ничего не имею против них», — приводит слова Йохауг Expressen.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Эдуард Латыпов не считает, что рекомендации МОК по условиям допуска россиян к участию в соревнованиях носят окончательный характер.

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