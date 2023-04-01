Латыпов — о рекомендациях МОК: мы спортсмены, наше дело — тренироваться и бегать

Российский биатлонист Эдуард Латыпов не считает, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска россиян на соревнования носят окончательный характер.

«Не стал бы развернуто говорить об этом сейчас, потому что это только очередные рекомендации. Когда будет окончательный вердикт, тогда мы всей страной будем принимать решение. Мы спортсмены, наше дело — тренироваться и бегать», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.