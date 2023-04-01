Мельникова призналась, что тяжело переживает ситуацию с отстранением российских спортсменов
- РИА Новости
«Я полгода назад перестала читать новости, следить за всем этим, потому что сложно очень качаться на этих эмоциональных качелях, когда сегодня тебе дают надежду, а завтра её обрубают. Мне это не надо, потому что у меня есть своя работа — гимнастика, я её выполняю», — цитирует Мельникову ТАСС.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее белорусский биатлонист Антон Смольский оценил рекомендации МОК по допуску российских и белорусских атлетов на международные соревнования.