Мельникова призналась, что тяжело переживает ситуацию с отстранением российских спортсменов

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио в командном первенстве Ангелина Мельникова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Я полгода назад перестала читать новости, следить за всем этим, потому что сложно очень качаться на этих эмоциональных качелях, когда сегодня тебе дают надежду, а завтра её обрубают. Мне это не надо, потому что у меня есть своя работа — гимнастика, я её выполняю», — цитирует Мельникову ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее белорусский биатлонист Антон Смольский оценил рекомендации МОК по допуску российских и белорусских атлетов на международные соревнования.