Мельникова призналась, что тяжело переживает ситуацию с отстранением российских спортсменов

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Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио в командном первенстве Ангелина Мельникова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.
Мельникова призналась, что тяжело переживает ситуацию с отстранением российских спортсменов
  • РИА Новости

«Я полгода назад перестала читать новости, следить за всем этим, потому что сложно очень качаться на этих эмоциональных качелях, когда сегодня тебе дают надежду, а завтра её обрубают. Мне это не надо, потому что у меня есть своя работа — гимнастика, я её выполняю», — цитирует Мельникову ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее белорусский биатлонист Антон Смольский оценил рекомендации МОК по допуску российских и белорусских атлетов на международные соревнования.

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