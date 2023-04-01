Смольский: выступать с флагом принципиально, но в любом случае будем защищать честь Белоруссии

Белорусский биатлонист Антон Смольский оценил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских атлетов на международные соревнования.

«Белорусский олимпийский комитет против того, чтобы мы выступали без гимна и флага, но президент Александр Лукашенко сказал, что в крайнем случае, если мы поедем без национальной атрибутики, то государство нас поддержит», — цитирует Смольского «Матч ТВ».

Он также ответил на вопрос о принципиальности выступления на международных турнирах с национальным флагом.

«Да, принципиально, но если выбора не будет, то всё равно будем защищать честь страны», — добавил биатлонист.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Юрий Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян.