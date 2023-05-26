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Вяльбе назвала поспешным решение FIS уравнять мужские и женские дистанции в лыжах

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) уравнять мужские и женские дистанции на чемпионатах мира.
Вяльбе назвала поспешным решение FIS уравнять мужские и женские дистанции в лыжах
  • РИА Новости

«Это было поспешное решение, и мы изначально были против. Просто одна шведская девушка решила, что хочет бегать как мужчины. Ну и бегала бы с мужчинами. Объяви себя кем хочешь и бегай», — приводит слова Вяльбе Metaratings.

Согласно новым правилам, гонка с раздельным стартом будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон — 20 км (10 + 10), марафон — 50 км. В эстафете лыжники будут бежать четыре этапа по 7,5 км.

Отметим, что в мае организация также уравняла мужские и женские дистанции на этапах Кубка мира.

Ранее Вяльбе прокомментировала решение FIS оставить в силе отстранение российских спортсменов от турниров.

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