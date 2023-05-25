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Вяльбе назвала ожидаемым продление отстранения российских лыжников

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставить в силе отстранение российских спортсменов от турниров.

«Это было ожидаемо», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира.

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