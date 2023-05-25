Вяльбе назвала ожидаемым продление отстранения российских лыжников
«Это было ожидаемо», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира.