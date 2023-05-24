FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Согласно новым правилам, гонка с раздельным стартом будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон — 20 км (10 + 10), марафон — 50 км.
В эстафете лыжники будут бежать четыре этапа по 7,5 км.
Отметим, что в мае организация также уравняла мужские и женские дистанции на этапах Кубка мира.
Ранее сообщалось, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.