FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение уравнять мужские и женские дистанции на чемпионатах мира.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно новым правилам, гонка с раздельным стартом будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон — 20 км (10 + 10), марафон — 50 км.

В эстафете лыжники будут бежать четыре этапа по 7,5 км.

Отметим, что в мае организация также уравняла мужские и женские дистанции на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.