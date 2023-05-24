Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян от соревнований
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
Напомним, что FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее лыжница Вероника Степанова высказалась о возвращении россиян в международные соревнования.