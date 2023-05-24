Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее лыжница Вероника Степанова высказалась о возвращении россиян в международные соревнования.