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Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

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Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.
Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян от соревнований
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее лыжница Вероника Степанова высказалась о возвращении россиян в международные соревнования.

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