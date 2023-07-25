Вяльбе — о переходах лыжников в другие страны: я не дам согласие спортсмену из сборной

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что представители сборной России не получат добро на переход в национальные команды других стран.

«Если это член сборной России, то я не дам такое согласие. Что касается детей, если родители уехали, то что теперь?» — цитирует Вяльбе ТАСС.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Вяльбе высказалась о решении FIS уравнять мужские и женские дистанции на чемпионатах мира.