Лыжница Непряева обратилась к людям, которые негативно высказываются в её адрес

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева написала пост в социальных сетях с обращением к людям, которые негативно высказываются в её сторону.

«Пост доброты. Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много плохого, что оно прям рвётся наружу? Дружелюбнее нужно быть к людям, заниматься собой, и всё у вас наладится, и добрее вы станете, и завидовать перестанете, потому что комплексы уйдут, вот увидите», — написала Непряева в социальных сетях.

27-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2022 года. Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. При этом она не принимала участия в последних этапах Кубка мира из-за отстранения российских лыжников.

Ранее был объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/2024.