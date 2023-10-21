Подготовка к Играм дружбы, восстановление РУСАДА и спортивный арбитраж: что обсуждали во второй день форума в Перми

Одним из главных вопросов второго дня международного форума «Россия — спортивная держава» в Перми стало обсуждение подготовки к соревнованиям будущего года, в частности Играм дружбы. Оргкомитет турнира возглавил опытный в этих делах Алексей Сорокин, который обозначил задачу по привлечению к участию около 100 стран. Вероника Логинова рассказала о процессе восстановления РУСАДА и сообщила о резко выросшем числе положительных проб на мельдоний. В организации это связывают с возможным загрязнением продуктов питания. Кроме того, на площадке форума обсудили возможность работы Национального центра спортивного арбитража с иностранными организациями и спортсменами.

Во второй день международного форума «Россия — спортивная держава» участников ждала чрезвычайно насыщенная деловая программа. На стенде Министерства спорта состоялась презентация II Всероссийской спартакиады по зимним видам, которая пройдёт в 2024 году в пяти регионах страны. Также глава ведомства Олег Матыцин провёл встречи с зарубежными коллегами из Гондураса, КНДР, Эритреи, Киргизии.

На площадках форума обсуждались актуальные вопросы в рамках круглых столов и панельных дискуссий. Одна из тем звучала как «Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества».

Открывая обсуждение, Матыцин отметил, что всё больше и больше стран понимают необходимость разделять истинные ценности спорта и защищать права не только российских и белорусских атлетов, столкнувшихся с несправедливым отстранением от международных соревнований.

«Речь идёт о целостности всего мирового спорта и реформах, в которых он нуждается. Мы не просто говорим — мы предлагаем реальные форматы взаимодействия с партнёрами. Создаём новые конструкции — в рамках и национальных сборных, и межгосударственных объединений — такие как соревнования между клубами. Это тот многополярный мир, о котором сегодня всё чаще говорят лидеры и государств, и крупных международных организаций. Они понимают, что нужно выходить за рамки традиционного понимания спорта и решать проблемы, когда руководство международных организаций монополизировало решения о допуске к соревнованиям, о регламенте вступления. Россия остаётся оплотом справедливости, взаимного доверия, уважения к ценностям спорта и прежде всего к человеку», — подчеркнул министр.

Посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев также отметил, что несостоятельность однополярного мира становится всё более очевидной, равно как и востребованность полицентричного мироустройства. По его словам, в современных условиях роль спорта неизменно возрастает.

«Казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять, а не разобщать людей и создавать международные проблемы. Однако в последнее время активизировались силы, которые стремятся использовать спорт в своих корыстных целях. Налицо попытки политических манипуляций и недобросовестной конкуренции. Явный пример тому — стремление ряда стран к бойкоту российского спорта и наших атлетов. По большому счёту к спорту всё это не имеет отношения. Налицо дискриминация по национальному признаку. Введение повсеместных запретов на участие наших спортсменов в международных соревнованиях — вопиющий пример нарушения прав человека», — подчеркнул дипломат.

Большое внимание во время обсуждения было уделено проекту Всемирных игр дружбы, которые запланированы на сентябрь будущего года. Как подчеркнул секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, они организуются не в качестве альтернативы Олимпийским играм. Это будет коммерчески привлекательный турнир «с внушительным призовым фондом». А одной из его основополагающих ценностей, как и Игр БРИКС и Игр Будущего, станет абсолютное отсутствие какой бы то ни было дискриминации по отношению к участникам.

«Уверяю, что спортсмены во всех соревнованиях 2024 года будут выступать с флагом и гимном своих стран. Мы не разделяем спортсменов по национальному признаку, уважаем государственную символику всех стран», — подчеркнул спикер.

Оргкомитет соревнований возглавил Алексей Сорокин, который занимался и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Он рассказал, что программа соревнований пока ещё не утверждена: есть базовый набор видов спорта, которые точно в неё войдут, но он ещё будет дополнен. Существует ряд критериев, по которым будут оцениваться потенциальные заявки. Во-первых, вид спорта должен обладать давно сложившейся историей международных соревнований, а во-вторых, федерации придётся гарантировать участие минимум 15 стран. Сорокин не считает это требование сложновыполнимым.

Видео

«15 стран — абсолютно нормальный показатель, нам он не видится как очень жёсткий, изначально обсуждалась более высокая планка. К тому же страны-участники ведь пересекаются, речь не идёт о 15 государствах, помноженных на количество видов спорта. Мы ориентируемся на цифру в более чем 100 стран. Надеемся, мы этого достигнем. Мы будем приглашать спортсменов по рейтингу, по достижениям на последних чемпионатах мира и континентов, возможно, и на национальных первенствах — всё будет зависеть от ситуации в конкретных видах спорта, она очень разная. Но разделения по странам, блокам и сферам влияния не будет», — заявил глава оргкомитета в разговоре с RT.

Он подчеркнул, что на Играх будет реализована масштабная мотивационная программа, чтобы привлечь элитных атлетов из разных видов и стран. В первую очередь это масштабный призовой фонд. Также идёт дискуссия о том, чтобы приравнять призовые выплаты к традиционным олимпийским, которые составляют 4 млн рублей за золото. Кроме того, медали победителей будут из чистого золота, а проживание и проезд всех участников — абсолютно бесплатным. При этом он признал, что организовать такой турнир в срок менее года будет непросто.

«Сроки сжатые — и, не скрою, это вызов. Обычно на подготовку турниров такого масштаба отводится куда больше времени. Но ситуация такова, будем работать», — подчеркнул специалист.

«Ожидаем восстановления в 2024 году»

Отдельная сессия форума была посвящена антидопинговому обеспечению российского спорта. Руководитель РУСАДА Вероника Логинова рассказала о текущем состоянии дел в этом направлении, а также о процессе восстановления агентства со стороны WADA. Как известно, Всемирное антидопинговое агентство обозначило в качестве критического замечания несоответствие российского законодательства текущему кодексу организации, вследствие чего отказалось вернуть РУСАДА полноценное членство.

«Согласно положениям стандарта WADA по соответствию, подписавшая страна не может быть восстановлена до того момента, пока не будет устранено замечание, которое было выявлено в процессе мониторинга.

Мы, со своей стороны, направили в WADA информацию, что, по нашему мнению, мы выполнили все пункты, указанные в решении CAS по российскому делу. Теперь ждём информацию от WADA с их анализом ситуации и решением. В настоящий момент наша позиция ясная, чёткая, выверенная, и мы готовы, что это дело будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде. В CAS дела рассматриваются не так быстро, как хотелось бы, но мы надеемся, что в 2024 году вопрос восстановления РУСАДА будет закрыт», — рассказала Логинова.

Между тем она подчеркнула, что все разбирательства с вышестоящей организацией никак не влияют на операционную деятельность агентства: оно продолжает проводить тестирование, вести просветительскую деятельность и выдавать разрешения на терапевтические исключения.

«Пулы тестирования РУСАДА сохраняются. Мы будем и дальше сохранять меры, чтобы брать минимум 11 тыс. проб в год. На сегодня у нас открыто 115 допинговых дел. Не могу сказать, что это очень много. Это ситуация, которая соответствует прошлым годам. Но должна заявить: коллеги, у нас проблемы! В этом году у нас на 55% больше проб с мельдонием, чем в прошлом году. Давайте разбираться, с чем это может быть связано. Виды спорта совершенно разные, от возраста спортсменов это тоже не зависит. Нужно разбираться с каждым случаем. Но это очень много», — заметила Логинова.

В том числе в связи с возникшими проблемами было принято решение о проведении в рамках отдела по науке дальнейших исследований вопроса загрязнения различных продуктов мельдонием. Предполагается, что это могут быть в первую очередь мясо и молоко.

По поручению президента

Накануне во время заседания Совета при президенте РФ по вопросам физической культуры и спорта Владимир Путин выразил пожелание, чтобы отечественная система разрешения спортивных споров — Национальный центр спортивного арбитража — использовался не только российскими атлетами, но и иностранными организациями и спортсменами.

Как рассказала генеральный директор НЦСА Александра Бриллиантова, у организации, созданной под её непосредственным руководством в 2019 году, есть все юридически необходимые наработки, чтобы вступить на международную площадку. В первую очередь речь идёт об охвате международных соревнований, которые планируются на территории России в будущем году — Игр дружбы и Игр БРИКС.

«Поверьте, 15 лет работы в CAS оставили у меня определённый отпечаток. Сложного ничего нет. Вопрос только в том, чтобы вступить во взаимодействие с организаторами соревнований, убедить в целесообразности и преимуществах включения нашей арбитражной оговорки в положение о проведении мероприятий. Затем нужно разработать entry form. Аналогичная схема действует на Олимпийских играх, где все участники — спортсмены, тренеры, НОК — соглашаются и признают юрисдикцию CAS», — пояснила специалист, выступая на заседании круглого стола «Арбитраж споров в спорте: текущее состояние, перспективы и проблемы».

Что касается качественного уровня предоставления услуг арбитража, то, по мнению Бриллиантовой, необходимо переформирование списка арбитров, в который на сегодняшний день входят 100 специалистов с опытом работы в системе спортивного права: юристов, адвокатов, представителей юридических служб спортивных федераций.

«Для международного уровня этого недостаточно», — отметила она, добавив, что независимость арбитров не подвергается сомнению.

Чаще всего в российский арбитраж обращаются спортсмены по допинговым делам. В нынешнем году таких обращений было 18, притом что всего за неполные десять месяцев на рассмотрение поступило 23. И лишь однажды за все годы существования НЦСА с вынесенным им решением не согласилось Всемирное антидопинговое агентство.

«Это пока только одно дело, статистика такая. Это прецедент. Пока подробностей рассказать не могу. Уже 18 дел передано в НЦСА в 2023 году. Например, в 2022 году их было девять», — отметила глава РУСАДА.