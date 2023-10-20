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Матыцин: Россия продолжает оставаться оплотом уважения к спортивным ценностям

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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что Россия продолжает оставаться оплотом уважения к спортивным ценностям.
Матыцин: Россия продолжает оставаться оплотом уважения к спортивным ценностям
  • РИА Новости

«Мы верим, что мы преодолеем этот сложный период. Сегодня важно как никогда сверять часы по возможности регулярно, мы это делаем на различных форумах. Все больше и больше стран с нами вместе в едином понимании необходимости разделять истинные ценности спорта, защитить не только нашу страну и Республику Беларусь. Речь идёт о целостности всего мирового спорта и реформах, в которых он нуждается.
Мы не просто говорим, мы предлагаем реальные форматы взаимодействия с партнёрами. Создаём новые конструкции — и в рамках национальных сборных, и в рамках межгосударственных объединений, такие как соревнования между клубами. Это тот многополярный мир, о котором сегодня всё чаще говорят лидеры и государств, и крупных международных организаций. Они понимают, что без выхода за рамки традиционного понимания спорта и без решения проблем, когда руководство международных федераций монополизировало решения о допуске к соревнованиям, Россия остаётся оплотом справедливости, взаимного доверия, уважения к ценностям спорта и прежде всего к человеку», — сказал Матыцин.

Ранее Матыцин заявил, что Россия живёт в эпоху перемен.

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