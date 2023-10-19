Матыцин заявил, что Россия живёт в эпоху перемен

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о ситуации в отечественном спорте.

«Мы снова живём в эпоху перемен. Для нашей страны это время преодоления санкционного давления, время выбора пути дальнейшего развития системы отечественного спорта. Общий объём расходов на физическую культуру и спорт за счёт разных источников финансирования составляет порядка 670 млрд рублей. Столетняя история системы управления в спорте, история экспериментов и реформ, доказывает, что при таком многообразии участников и элементов спортивного движения только централизованная система управления может обеспечить её эффективное развитие», — сказал Матыцин.

Ранее Дмитрий Чернышенко рассказал о восстановлении спортивных объектов в новых регионах.