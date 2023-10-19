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Матыцин заявил, что Россия живёт в эпоху перемен

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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о ситуации в отечественном спорте.
Матыцин заявил, что Россия живёт в эпоху перемен
  • РИА Новости

«Мы снова живём в эпоху перемен. Для нашей страны это время преодоления санкционного давления, время выбора пути дальнейшего развития системы отечественного спорта. Общий объём расходов на физическую культуру и спорт за счёт разных источников финансирования составляет порядка 670 млрд рублей. Столетняя история системы управления в спорте, история экспериментов и реформ, доказывает, что при таком многообразии участников и элементов спортивного движения только централизованная система управления может обеспечить её эффективное развитие», — сказал Матыцин.

Ранее Дмитрий Чернышенко рассказал о восстановлении спортивных объектов в новых регионах.

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