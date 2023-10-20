Филиппов: Игры дружбы должны стать одним из флагманских событий международной спортивной жизни

Секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов высказал мнение, что Игры дружбы должны стать одним из флагманских событий международной спортивной жизни.

«Как оказалось, право на участие в Играх и занятия спортом надо заслужить, мы категорически с этим не согласны. Россия открыта для конструктивного взаимодействия. Игры дружбы должны стать одним из флагманских событий международной спортивной жизни. Повторюсь, что это не альтернатива Олимпийским играм, а коммерчески привлекательный турнир с внушительным призовым фондом. В ближайшее время будет сформирован Оргкомитет. Уверяю, что спортсмены во всех соревнованиях 2024 года будут выступать с флагом и гимном своих стран. Мы не разделяем спортсменов по национальному признаку, уважаем государственную символику всех стран», — сказал Филиппов.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что Россия продолжает оставаться оплотом уважения к спортивным ценностям.