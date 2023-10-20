Поздняков сообщил о сокращении олимпийского резерва в регионах

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о сокращении олимпийского резерва в регионах.

«Мы вынуждены констатировать, что у нас происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций, она вызвана разными факторами. Первый — незаконные санкции к российскому спорту. Второе — это сокращение регионального развития олимпийского резерва», — сказал Поздняков.

Он также добавил, что ОКР вынужден сокращать финансирование по собственными программам взаимодействия.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Поздняков назвал спорт политическим инструментом для объединения стран.