Поздняков сообщил о сокращении олимпийского резерва в регионах
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«Мы вынуждены констатировать, что у нас происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций, она вызвана разными факторами. Первый — незаконные санкции к российскому спорту. Второе — это сокращение регионального развития олимпийского резерва», — сказал Поздняков.
Он также добавил, что ОКР вынужден сокращать финансирование по собственными программам взаимодействия.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее Поздняков назвал спорт политическим инструментом для объединения стран.