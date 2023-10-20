Поздняков назвал спорт политическим инструментом для объединения стран

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что спорт является инструментом для объединения стран.

«На сегодняшний день спортивная дипломатия — это одна из основных составляющих деятельности ОКР. Её суть в формировании предпосылок для возвращения международного спорта на путь равноправного сотрудничества, а российского спорта — на лидирующие позиции, в том числе в спортивной дипломатии.

Развивается проект «Дети Азии», он очень интересен с той точки зрения, что в этом году в зимних соревнованиях впервые приняли участие наши белорусские друзья. Международный комитет игр «Дети Азии» поддержал включение спортсменов из Белоруссии в эти соревнования, чтобы они имели достаточную соревновательную практику. Такие благородные жесты со стороны нашего олимпийского сообщества тем ценны, что спорт — одна из гуманитарных составляющих, которая работает, чтобы создавать мосты между народами и странами. Спорт тем и ценен. Это инструмент для политиков всех стран, чтобы выстраивать более стройные отношения», — сказал Поздняков.

Ранее Министр спорта России Олег Матыцин высказался касательно Игр БРИКС в мировом спорте.