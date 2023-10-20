Матыцин: Игры БРИКС не позиционируются в качестве разрушителя мирового спорта

Министр спорта России Олег Матыцин высказался касательно Игр БРИКС в мировом спорте.

«Мы с коллегами говорили, что надо подумать о сроках проведения Игр БРИКС, чтобы они спокойно вписались в международный календарь. Мы позиционируем их не как разрушитель мирового спорта, а как кирпичик в здании международного сообщества. Мы хотим утвердить формат этого соревнования, создана рабочая группа по спорту в рамках БРИКС. Это тоже важный шаг на пути нашего взаимодействия», — сказал Матыцин.

Ранее Матыцин рассказал, что Россия продолжает оставаться оплотом уважения к спортивным ценностям.