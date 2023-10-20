Хорев: введение повсеместных запретов на участие россиян в соревнованиях — вопиющий пример нарушения прав человека

Посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Хорев высказался касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Сегодня мир переживает непростое, переломное время. Не прекращаются попытки деструктивных сил навязать систему международных отношений, отвечающую корыстным интересам узкого круга всем известных стран. Становится всё более очевидной несостоятельность однополярного мира и востребованность полицентричного мироустройства. В современных условиях роль спорта неизменно возрастает.

Спорт — реальный механизм предотвращения конфликтов, и не случайно в последнее время приобретает актуальность такое понятие, как спортивная дипломатия. Показательно, что данная тематика постоянно присутствует на площадках международных организаций, в том числе ООН.

Проведённые на высочайшем уровне Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу способствовали усилению авторитета России в международном сообществе. Выдающиеся российские спортсмены снискали уважение не только у себя на родине, но и далеко за пределами нашей страны. Казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять, а не разобщать людей и создавать международные проблемы. Однако в последнее время активизировались силы, которые стремятся использовать спорт в своих корыстных целях. Налицо попытки политических манипуляций и недобросовестной конкуренции. Явный пример тому — стремление ряда стран к бойкоту российского спорта и наших атлетов. По большому счёту к спорту всё это не имеет отношения. Налицо дискриминация по национальному признаку. Введение повсеместных запретов на участие наших спортсменов в международных соревнованиях — вопиющий пример нарушения прав человека», — сказал Хорев.

Ранее Секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов высказал мнение, что Игры дружбы должны стать одним из флагманских событий международной спортивной жизни.