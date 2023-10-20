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Хорев: введение повсеместных запретов на участие россиян в соревнованиях — вопиющий пример нарушения прав человека

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Посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Хорев высказался касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Хорев: введение повсеместных запретов на участие россиян в соревнованиях — вопиющий пример нарушения прав человека
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«Сегодня мир переживает непростое, переломное время. Не прекращаются попытки деструктивных сил навязать систему международных отношений, отвечающую корыстным интересам узкого круга всем известных стран. Становится всё более очевидной несостоятельность однополярного мира и востребованность полицентричного мироустройства. В современных условиях роль спорта неизменно возрастает.
Спорт — реальный механизм предотвращения конфликтов, и не случайно в последнее время приобретает актуальность такое понятие, как спортивная дипломатия. Показательно, что данная тематика постоянно присутствует на площадках международных организаций, в том числе ООН.
Проведённые на высочайшем уровне Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу способствовали усилению авторитета России в международном сообществе. Выдающиеся российские спортсмены снискали уважение не только у себя на родине, но и далеко за пределами нашей страны. Казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять, а не разобщать людей и создавать международные проблемы. Однако в последнее время активизировались силы, которые стремятся использовать спорт в своих корыстных целях. Налицо попытки политических манипуляций и недобросовестной конкуренции. Явный пример тому — стремление ряда стран к бойкоту российского спорта и наших атлетов. По большому счёту к спорту всё это не имеет отношения. Налицо дискриминация по национальному признаку. Введение повсеместных запретов на участие наших спортсменов в международных соревнованиях — вопиющий пример нарушения прав человека», — сказал Хорев.

Ранее Секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов высказал мнение, что Игры дружбы должны стать одним из флагманских событий международной спортивной жизни.

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