«Гармонизировать законодательство без ущерба для наших интересов»: в Госдуме обсудили претензии WADA к РУСАДА

У Всемирного антидопингового агентства остаётся три претензии к российской стороне, из-за которых оно не восстанавливает членство РУСАДА. Об этом заявила на круглом столе генеральный директор российской организации Вероника Логинова. По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищёва, все претензии носят юридический характер и могут быть исправлены, однако для внесения изменений в законодательство требуется время. В Минспорте обратились за консультацией в ЮНЕСКО, поскольку считают полное соответствие кодексу WADA необязательным.

В Госдуме в среду, 27 сентября, состоялся круглый стол, на котором обсуждалось заявление WADA о том, что российская сторона по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. У РУСАДА есть 21 день на исправление неточностей либо оспаривание вердикта. В качестве санкций за невыполнение предписаний называется выступление спортсменов РФ без флага и гимна.

По словам генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой, она не удивилась такому решению. Её организация закрыла все финансовые вопросы, выплатив агентству 273 млн. рублей, однако у WADA остаются к организации три основные претензии.

Также по теме «Не вижу причин нас не восстанавливать»: в РУСАДА собираются оспорить решение WADA о несоответствии WADA вновь отказало РУСАДА в возвращении статуса соответствия. Причиной послужило то, что антидопинговый кодекс не до конца...

«Первое — несоответствие числа нарушений, указанных в федеральном законе и в кодексе. Но оно соответствует тому количеству, которое есть в конвенции ЮНЕСКО.

Два других замечания также указаны в отчётах. Это несоответствие определения соревновательного периода. Ряд экспертов на нашем недавнем форуме заявили, что это техническая правка, чтобы наши спортсмены не путались, мы за то, чтобы был единый подход. Третье — лаборатория. У нас в федеральном законе написано: пробы могут вывозиться в аккредитованные WADA лаборатории. В кодексе же написано, что пробы также могут вывозиться в одобренные WADA лаборатории», — сообщила Логинова.

Причём последний пункт даже упрощает работу РУСАДА, поскольку тогда выбор организаций, с которыми можно работать, возрастает.

«Как мы знаем, сейчас наша лаборатория не может помочь нам в анализе проб, и мы тратим огромные деньги на вывоз в другие. В первую очередь это Турция, мы довольны сотрудничеством, хотя повторю, тратятся огромные деньги. Но есть, например, лаборатория в Египте. Интересный для нас вариант — и контакты поддерживать, и транспортировка нам подходит. Но она не аккредитованная, а одобренная. Мы туда везти по закону пробы не можем. Так что и это замечание мы поддерживаем», — добавила Логинова.

В целом, по мнению генерального директора РУСАДА, было бы правильно гармонизировать законодательство с кодексом WADA.

«Я говорила, что должны это делать не потому, что от нас это требуют, а поскольку нам это необходимо. Но решение принимаем не мы», — резюмировала Логинова.

В то же время в комитете Госдумы по физической культуре и спорту рассказали, какая работа в данном направлении ведётся. Как заявил советник председателя ведомства Александр Котов, всё делается уже давно.

«Был внесён законопроект по пунктам претензий WADA. Мы получили замечания от Минспорта. В апреле внесли вторую редакцию. По нему идёт работа, в том числе связанная с тем, что в законе были сформулированы восемь нарушений, а в уголовном кодексе определены наказания только за некоторые. Мы консультируемся по поводу того, какая должна быть ответственность за все эти нарушения», — отметил Котов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог также обратил внимание на необходимость внесения предложенных WADA правок для дальнейшего международного сотрудничества.

«Большинство дружественных стран смотрят, как мы поступим. Если другие государства приводят в соответствие, а рано или поздно мы придём к тому, что мы будем взаимодействовать с другими странами, почему не привести в соответствие? На мой взгляд, необходимо привести. Это цивилизованный путь, которым мы обязаны двигаться, мы в любом случае должны им пройти», — сказал Пирог.

При этом, по словам председателя комитета Дмитрия Свищёва, WADA хочет быстрого принятия закона, однако Госдума движется в рамках существующего процесса.

«Сегодня мы выяснили, что в основном к нам есть юридические вопросы… Мы готовы гармонизировать наше законодательство с кодексом WADA, но без ущерба для наших интересов. Возможно ли это — думаю, да», — отметил Свищёв.

А Логинова, в свою очередь, подчеркнула, что внести правки в законодательство РФ за 21 день не получится.

«До конца года никакого судебного процесса не состоится. Если мы не согласимся с вердиктом, то WADA обратится в CAS и времени на это уйдёт много. Но и принять изменения до конца года мы не успеем... Операционная деятельность РУСАДА сейчас никак не ограничена, как это было в течение двух лет, мы продолжаем выполнять свои функции. Все антидопинговые меры для обеспечения чистого спорта мы продолжаем выполнять. Мы ждём от WADA ответа на наш запрос о том, что все условия восстановления выполнены», — призналась специалист.

Впрочем, далеко не все считают выдвинутые требования существенными и обязательным к исполнению. И по словам заместителя директора Департамента образования, науки и международных отношений Минспорта Кирилла Кожевникова, в связи с этим Россия обратились в ЮНЕСКО.

«Кодекс WADA не является обязательным для государств-участников. Он добавление к международной конвенции ЮНЕСКО, а не неотъемлемая её часть, в отличие от запрещенного списка.

Откуда возникают вопросы о необходимости совершенствования законодательства как критического условия? Мы можем это воспринять как элемент давления на государство, чтобы изменить наше законодательство.

Также по теме «Необходим новый механизм»: Минспорт отказался платить ежегодный взнос в WADA по прежней формуле расчёта Министерство спорта России пока не выплатило ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство, так как не согласно с существующей...

Есть подавляющее большинство стран, которые выступают против давления WADA на государство. Для этого есть площадка — ЮНЕСКО. Мы туда обратились официально», — приводит слова чиновника «Спорт-Экспресс».

К тому же, далеко не все участники круглого стола верят, что внесение озвученных правок в законодательство как-либо повлияет на ситуацию в глобальном плане. Такое мнение, в частности, высказал глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

«Наши спортсмены в принципе не могут выступать на международной арене, а формат — флаг, гимн, и так далее — даже не рассматривается. Прецедентов, что это не корень зла допинговых проблем в России, предостаточно. Посмотрите на историю федерации тяжелой атлетики, чтобы в этом убедиться. Тяжёлая атлетика — одна из самых пострадавших. Вопрос в том, что это не только нарушения — это сбой системы. Та мировая система, которая нам навязывается, как максимум — коррумпирована, как минимум — неэффективна», — заявил Агапитов.