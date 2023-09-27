«Гармонизировать законодательство без ущерба для наших интересов»: в Госдуме обсудили претензии WADA к РУСАДА
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
В Госдуме в среду, 27 сентября, состоялся круглый стол, на котором обсуждалось заявление WADA о том, что российская сторона по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. У РУСАДА есть 21 день на исправление неточностей либо оспаривание вердикта. В качестве санкций за невыполнение предписаний называется выступление спортсменов РФ без флага и гимна.
По словам генерального директора РУСАДА Вероники Логиновой, она не удивилась такому решению. Её организация закрыла все финансовые вопросы, выплатив агентству 273 млн. рублей, однако у WADA остаются к организации три основные претензии.
«Первое — несоответствие числа нарушений, указанных в федеральном законе и в кодексе. Но оно соответствует тому количеству, которое есть в конвенции ЮНЕСКО.
Два других замечания также указаны в отчётах. Это несоответствие определения соревновательного периода. Ряд экспертов на нашем недавнем форуме заявили, что это техническая правка, чтобы наши спортсмены не путались, мы за то, чтобы был единый подход. Третье — лаборатория. У нас в федеральном законе написано: пробы могут вывозиться в аккредитованные WADA лаборатории. В кодексе же написано, что пробы также могут вывозиться в одобренные WADA лаборатории», — сообщила Логинова.
Причём последний пункт даже упрощает работу РУСАДА, поскольку тогда выбор организаций, с которыми можно работать, возрастает.
«Как мы знаем, сейчас наша лаборатория не может помочь нам в анализе проб, и мы тратим огромные деньги на вывоз в другие. В первую очередь это Турция, мы довольны сотрудничеством, хотя повторю, тратятся огромные деньги. Но есть, например, лаборатория в Египте. Интересный для нас вариант — и контакты поддерживать, и транспортировка нам подходит. Но она не аккредитованная, а одобренная. Мы туда везти по закону пробы не можем. Так что и это замечание мы поддерживаем», — добавила Логинова.
В целом, по мнению генерального директора РУСАДА, было бы правильно гармонизировать законодательство с кодексом WADA.
«Я говорила, что должны это делать не потому, что от нас это требуют, а поскольку нам это необходимо. Но решение принимаем не мы», — резюмировала Логинова.
В то же время в комитете Госдумы по физической культуре и спорту рассказали, какая работа в данном направлении ведётся. Как заявил советник председателя ведомства Александр Котов, всё делается уже давно.
«Был внесён законопроект по пунктам претензий WADA. Мы получили замечания от Минспорта. В апреле внесли вторую редакцию. По нему идёт работа, в том числе связанная с тем, что в законе были сформулированы восемь нарушений, а в уголовном кодексе определены наказания только за некоторые. Мы консультируемся по поводу того, какая должна быть ответственность за все эти нарушения», — отметил Котов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог также обратил внимание на необходимость внесения предложенных WADA правок для дальнейшего международного сотрудничества.
«Большинство дружественных стран смотрят, как мы поступим. Если другие государства приводят в соответствие, а рано или поздно мы придём к тому, что мы будем взаимодействовать с другими странами, почему не привести в соответствие? На мой взгляд, необходимо привести. Это цивилизованный путь, которым мы обязаны двигаться, мы в любом случае должны им пройти», — сказал Пирог.
При этом, по словам председателя комитета Дмитрия Свищёва, WADA хочет быстрого принятия закона, однако Госдума движется в рамках существующего процесса.
«Сегодня мы выяснили, что в основном к нам есть юридические вопросы… Мы готовы гармонизировать наше законодательство с кодексом WADA, но без ущерба для наших интересов. Возможно ли это — думаю, да», — отметил Свищёв.
А Логинова, в свою очередь, подчеркнула, что внести правки в законодательство РФ за 21 день не получится.
«До конца года никакого судебного процесса не состоится. Если мы не согласимся с вердиктом, то WADA обратится в CAS и времени на это уйдёт много. Но и принять изменения до конца года мы не успеем... Операционная деятельность РУСАДА сейчас никак не ограничена, как это было в течение двух лет, мы продолжаем выполнять свои функции. Все антидопинговые меры для обеспечения чистого спорта мы продолжаем выполнять. Мы ждём от WADA ответа на наш запрос о том, что все условия восстановления выполнены», — призналась специалист.
Впрочем, далеко не все считают выдвинутые требования существенными и обязательным к исполнению. И по словам заместителя директора Департамента образования, науки и международных отношений Минспорта Кирилла Кожевникова, в связи с этим Россия обратились в ЮНЕСКО.
«Кодекс WADA не является обязательным для государств-участников. Он добавление к международной конвенции ЮНЕСКО, а не неотъемлемая её часть, в отличие от запрещенного списка.
Откуда возникают вопросы о необходимости совершенствования законодательства как критического условия? Мы можем это воспринять как элемент давления на государство, чтобы изменить наше законодательство.
Есть подавляющее большинство стран, которые выступают против давления WADA на государство. Для этого есть площадка — ЮНЕСКО. Мы туда обратились официально», — приводит слова чиновника «Спорт-Экспресс».
К тому же, далеко не все участники круглого стола верят, что внесение озвученных правок в законодательство как-либо повлияет на ситуацию в глобальном плане. Такое мнение, в частности, высказал глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.
«Наши спортсмены в принципе не могут выступать на международной арене, а формат — флаг, гимн, и так далее — даже не рассматривается. Прецедентов, что это не корень зла допинговых проблем в России, предостаточно. Посмотрите на историю федерации тяжелой атлетики, чтобы в этом убедиться. Тяжёлая атлетика — одна из самых пострадавших. Вопрос в том, что это не только нарушения — это сбой системы. Та мировая система, которая нам навязывается, как максимум — коррумпирована, как минимум — неэффективна», — заявил Агапитов.
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