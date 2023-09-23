«Не вижу причин нас не восстанавливать»: в РУСАДА собираются оспорить решение WADA о несоответствии

WADA вновь отказало РУСАДА в возвращении статуса соответствия. Причиной послужило то, что антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство страны. Российской стороне предоставили 21 день на исправление ситуации либо на подачу апелляции. В ответ генеральный директор Вероника Логинова заявила о намерении обжаловать вердикт и не согласилась с тем, что указанный момент является критическим. А по мнению юристов, у РУСАДА есть хорошие шансы на победу в CAS.

Несоответствие РУСАДА статусу WADA остаётся одной из наиболее болезненных тем для отечественного спорта. Национальное антидопинговое агентство было признано не соблюдающим необходимые нормы ещё 2019-м из-за манипуляций с базой данных московской лаборатории. С тех пор добиться отмены ограничений не удаётся, хотя было выполнено множество требований.

Вышестоящая организация постоянно выдвигает новые. На этот раз её исполком, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022-го во время аудита выявили следующее нарушение: Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство страны.

Теперь у РУСАДА есть 21 день на то, чтобы либо исправить данную неточность, либо оспорить вердикт. Говорится в коммюнике и о возможных санкциях. Самое важное, россияне не смогут выступать под флагом на всех соревнованиях, контролируемых WADA, в том числе на Олимпийских играх. Также страна официально лишится возможности проводить такие турниры и выдвигать своих представителей в любые органы Международного антидопингового агентства. С одной стороны, гипотетическое наказание выглядит жёстким, с другой — на Россию и так давно наложили почти все данные ограничения.

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В ответ генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила о получении официальных документов и пообещала в ближайшее время внимательно изучить их. Она не исключила возможность обжаловать данное решение в течение указанного 21 дня.

Руководитель вспомнила и тот самый аудит, который якобы выявил нарушение. По её заверению, были тщательно изучены все процессы и никаких серьёзных замечаний не последовало.

«Основной документ нашей деятельности — положение антидопинговых правил, они полностью соответствуют международным нормам. Наша позиция: РУСАДА не должно отвечать за законодательство, федеральный закон — не наша компетенция. Мы не согласны с тем, что это критическое несоответствие, я не вижу причин нас не восстанавливать. Но у нас ситуация такая, что в рамках аудита выявлено критическое несоответствие, с которым мы не согласны. WADA настаивает, что оно должно быть разрешено, мы за взаимодействие, но не восстанавливать нас из-за этого — данный вопрос надо обсуждать», — цитирует Логинову «Р-Спорт».

Спортивные юристы считают, что точка в этом деле будет поставлена нескоро. Так, Анна Анцелиович заявила, что, если отечественный комитет выскажет своё несогласие с решением, вышестоящая организация обратится в CAS в Лозанне. При этом она напомнила, что в 2020-м, когда WADA требовало запретить атлетам из России выступать на международных стартах под национальными гимном и флагом четыре года, Спортивный арбитражный суд сократил срок до двух лет.

«Обращаться туда придётся как раз WADA, а не РУСАДА. Они попросят установить факт наличия нарушения — несоответствия кодекса — и применить определённые меры», — объяснила Анцелиович.

Кандидат юридических наук Александр Орлов и вовсе уверен: у российской стороны в случае тяжбы в Швейцарии имеются все шансы на успех, поскольку CAS сложно будет юридически доказать её неправоту. А заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко даже призвал РУСАДА первым подать иск в Спортивный арбитражный суд.

«Констатирую: чиновники из WADA не хотят с нами коммуницировать и говорить на одном языке. Мы видим, что в претензии нет сути, мы приходим к выводу, что, если будем эти слова менять, в следующий раз ещё найдутся замечания, какие слова или запятые нужно переставить. Мне кажется, этим странно заниматься. Не знаю, как отнесутся к моему предложению юристы, но я бы рекомендовал РУСАДА обратиться в CAS с требованием восстановить в правах. Уверен, решение окажется положительным, надо нам двигаться, иначе будем ходить по замкнутому кругу», — посетовал депутат.

Наконец, его коллега Светлана Журова предположила, что жалоба на несоответствие национального законодательства является не более чем очередным поводом выдать отрицательный вердикт.

«До 2014-го, получается, наше законодательство было лучшим. А теперь нет. Во многих странах его нет вообще, а они выступают с флагом и гимном. Но если это вернёт нам флаг и гимн, можно посмотреть на ситуацию с законодательством», — напомнила Журова ТАСС.

А генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин подчеркнул, что выдвижение подобных требований к антидопинговому комитету абсурдно изначально, поскольку он де-юре является независимой общественной организацией и никак не может решать подобного рода вопросы, о чём говорила и Логинова.

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Последний раз WADA заявляло о несоответствии РУСАДА в мае текущего года. Тогда же глава организации Витольд Банька сделал неутешительный прогноз.

«Будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления, установленные CAS. И до тех пор, пока мы их не верифицируем, продолжим следовать согласованному процессу. Но я должен сказать, что наша вера в независимость антидопинговый системы остаётся очень низкой», — заявил президент.

Следом возникла новая проблема. Согласно данным на сайте всемирного агентства от 8 сентября, отечественная сторона задолжала $1,267 млн в качестве ежегодного взноса. В Министерстве спорта РФ заминку объяснили выходом из Совета Европы. Дело в том, что размер взносов в бюджет WADA определяется именно шкалой выплат в бюджет Совета Европы.

Между тем министр спорта Олег Матыцин также подчеркнул, что РУСАДА выполнило все пункты дорожной карты по восстановлению.

«Наша система борьбы с допингом признана одной из лучших в мире... Хочу поблагодарить комитет за конструктивную работу. Мы видим, что результаты сегодня очень позитивные — уровень образования и информированности всех участников спортивного движения в РФ вырос — среди тренерского и преподавательского составов и атлетов. Самое главное — формирование культуры нетерпимости к запрещённым препаратам», — отметил чиновник.