Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 218 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории (LIMS).

Об этом сообщается на сайте организации.

Ещё по 63 делам были предъявлены обвинения.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.

РУСАДА не согласилось с решением и обратилось в CAS, который сократил срок. Действие ограничений завершилось в 2022 году.

Ранее в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.