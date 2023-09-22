В WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу
- AFP
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«РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве», — приводит заявление WADA ТАСС.
В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.
Ранее глава РУСАДА заявила, что у WADA нет претензий к организации.