В WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

«РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве», — приводит заявление WADA ТАСС.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.

Ранее глава РУСАДА заявила, что у WADA нет претензий к организации.