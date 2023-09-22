Глава РУСАДА заявила, что у WADA нет претензий к организации

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет претензий к работе организации.

«Никаких замечаний на данный момент нет. Все процедуры проводятся в соответствии с кодексом WADA», — приводит слова Логиновой РИА Новости.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.

Ранее депутат Госдумы Ревенко предложил РУСАДА подать иск против WADA.