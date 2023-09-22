Депутат Госдумы Ревенко предложил РУСАДА подать иск против WADA
- РИА Новости
«Я бы предложил РУСАДА подать иск в CAS против WADA с требованием восстановить в правах», — приводит слова Ревенко РИА Новости.
В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.
Ранее сообщалось, что Россия ещё не выплатила взнос WADA за 2023 год.