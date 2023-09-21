Россия не выплатила взнос WADA за 2023 год
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что к крупным плательщикам относят те страны, ежегодный взнос которых для агентства превышает $1 млн. В их число входят Россия, Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада и Япония.
Предстоящая Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены в некоторых видах спорта участвуют в отборе. Однако Международный олимпийский комитет пока не принял окончательного решения по атлетам из России.
Ранее сообщалось, что Монголия может выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.