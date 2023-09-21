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Россия не выплатила взнос WADA за 2023 год

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Россия стала единственной из крупных стран-плательщиц, не сделавших взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за 2023 год.
Россия не выплатила взнос WADA за 2023 год
  • AFP
  • © Marc BRAIBANT

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что к крупным плательщикам относят те страны, ежегодный взнос которых для агентства превышает $1 млн. В их число входят Россия, Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада и Япония.

Предстоящая Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены в некоторых видах спорта участвуют в отборе. Однако Международный олимпийский комитет пока не принял окончательного решения по атлетам из России.

Ранее сообщалось, что Монголия может выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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