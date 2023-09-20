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News: Монголия может выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

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Глава кабинета министров Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан заявил о вероятности выступления сборной Монголии на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.
News: Монголия может выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Руководитель администрации правительства сделал такое заявление на фоне проблем в антидопинговом агентстве Монголии (МОНАДА), сообщает монгольский портал News.

Отмечается, что будет создана рабочая группа для решения проблем, однако одна не будет напрямую вмешиваться в дела МОНАДА, чтобы не нарушить правила Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Олимпиада пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

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