Нейтральным спортсменам не выплатят призовые в России за участие в Олимпиаде

Заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет (МОК)», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что если кто-то выиграет медаль любого достоинства, то «соответствующий вопрос поднимется».

882,2 млн рублей выделено на подготовку и участие российских спортсменов в Играх-2024.

Олимпиада пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены в некоторых видах спорта участвуют в отборе. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял окончательного решения по атлетам из России.

Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что российские спортсмены должны быть трудоустроены.