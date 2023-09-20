Нейтральным спортсменам не выплатят призовые в России за участие в Олимпиаде
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«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет (МОК)», — заявил Кадыров.
Он подчеркнул, что если кто-то выиграет медаль любого достоинства, то «соответствующий вопрос поднимется».
882,2 млн рублей выделено на подготовку и участие российских спортсменов в Играх-2024.
Олимпиада пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены в некоторых видах спорта участвуют в отборе. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял окончательного решения по атлетам из России.
Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что российские спортсмены должны быть трудоустроены.