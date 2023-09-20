Свищёв: российские спортсмены должны быть трудоустроены

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о спортсменах, которые вынужденно переезжают в другие страны из-за отсутствия работы в России.

«Количество членов национальной сборной команды попало под сокращение зарплат. Спортсмены, которые завершили карьеру, остаются за бортом. Они начинают искать, где им будут платить. И из-за этого уезжают в другие страны», — сказал Свищёв журналистам.

Он также отметил, что нельзя допустить отъезда россиян, поэтому есть необходимость трудоустроить спортсменов и назначить им достойную зарплату, чтобы уменьшить отток атлетов за границу.

20 сентября на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту под руководством функционера обсудят бюджет в сфере спорта на 2024 год и плановый период 2025-го и 2026 годов.

Ранее Свищёв отреагировал на слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о том, что российские клубы вернутся в международные турниры после окончания СВО.