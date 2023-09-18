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Свищёв: Россия является объёмным рынком, в том числе и для УЕФА

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о том, что российские клубы вернутся в международные турниры после окончания СВО.

«В словах Чеферина нет ничего удивительного. Вряд ли стоило ожидать от него иного заявления. Нам остаётся лишь адаптироваться и готовиться вернуться. Не забывайте, Россия является объёмным рынком, в том числе и для УЕФА. Мы развиваемся во всех видах спорта, в нашем национальном футбольном первенстве играют интересные игроки. У нас имеются возможности для сбыта продукции, в частности, мы открыты к спонсорству, им хорошо знаком «Газпром», — заявил Свищёв RT.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, что президент УЕФА всегда был достаточно лоялен к России.

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