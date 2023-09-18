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Гаджиев: президент УЕФА всегда был достаточно лоялен к России

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы вернутся в европейские турниры только после окончания СВО.

«На мой взгляд, абсолютно логичное заявление со стороны Чеферина. Но нужно отметить и то, что даже к его словам сейчас будет примешана политика. Представим, что Россию допустят сегодня. Все понимают: найдутся те страны, которые не захотят, чтобы их сборные и клубы играли с нашими. Это вопрос глобального политического противостояния в мире. В целом президент УЕФА всегда был достаточно лоялен к России. Но в данной ситуации ничего иного он просто сделать не сможет. Остаётся лишь дождаться завершения СВО. Мы можем доверять его словам, но другой вопрос, всё ли сейчас зависит только от него», — заявил Гаджиев RT.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что обойтись без участия России в мировой футбольной жизни нельзя.

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