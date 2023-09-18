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Газзаев: обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что российские клубы вернутся в европейские турниры после окончания СВО.

«Важно отметить, что Россия была не исключена из участия в европейских турнирах, а отстранена на сезон-2022/23. Так что слова Чеферина имеют под собой все основания, мы вправе отнестись к ним со всей серьёзностью. Наша страна во всех смыслах является футбольной державой со своей историей знаковых побед и успехов со времён советского прошлого. Российские клубы, как и национальная сборная, всегда были конкурентоспособны и занимали лидирующие позиции. А чемпионат страны находился на пятом-шестом месте в рейтинге национальных первенств Европы. Было время, когда сборная СССР была среди лидеров рейтинга. Успехи были на чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх. В новейшей истории всем хорошо известны победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА. А также нельзя не вспомнить бронзовые медали нашей сборной на Евро-2008.

Обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя. Истинные спортивные результаты рождаются только в конкуренции с другими», — заявил Газзаев RT.

Ранее Чеферин заявил, что Россия вернётся в европейский футбол только после окончания СВО.

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