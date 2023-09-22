РУСАДА изучит возможность обжаловать решение WADA о несоответствии

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация изучит возможность обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA),

«Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», — цитирует Логинову РИА Новости.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.

Ранее Логинова в шутку заявила, что хотела бы получить право законодательной инициативы.