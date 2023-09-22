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РУСАДА изучит возможность обжаловать решение WADA о несоответствии

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация изучит возможность обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA),
РУСАДА изучит возможность обжаловать решение WADA о несоответствии
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», — цитирует Логинову РИА Новости. 

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах. 

Ранее Логинова в шутку заявила, что хотела бы получить право законодательной инициативы.

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