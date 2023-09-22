Глава РУСАДА пошутила о желании получить право законодательной инициативы
- РИА Новости
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«Я бы очень хотела, чтобы меня наделили законодательной инициативой (смеется). Мы бы многое поправили в нашей сфере», — цитирует Логинову РИА Новости.
В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.
22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.
Ранее WADA наказало 218 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории (LIMS).