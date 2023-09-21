«Необходим новый механизм»: Минспорт отказался платить ежегодный взнос в WADA по прежней формуле расчёта

Министерство спорта России пока не выплатило ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство, так как не согласно с существующей формулой его расчёта. В связи с этим в ЮНЕСКО была инициирована разработка новой системы финансирования WADA, её обсуждение состоится в октябре. Между тем в Суздале прошёл Всероссийский форум чистого спорта, где обсуждались насущные проблемы этого направления.

Министерство спорта России пока не перечислило ежегодный обязательный взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Как пояснили ТАСС в пресс-службе организации, это объясняется несогласием с существующей системой расчёта сумм, подлежащих к оплате.

В настоящее время в мире нет общей формулы финансирования WADA, а ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат. В Европе они привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы, однако с марта прошлого года Россия вышла из состава данной организации.

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«В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности Совета Европы», — заявили в Минспорта РФ.

Для этого министерство инициировало вопрос о создании универсальной формулы финансирования WADA на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте — конвенции ЮНЕСКО, участником которой является РФ. По мнению отечественных спортивных функционеров, новый механизм должен придерживаться принципа равнодолевого финансирования основного годового бюджета антидопингового агентства.

«По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования WADA включён в проект повестки 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО, которая пройдёт 25—27 октября 2023 года во Франции. Ожидается, что по итогам рассмотрения данного вопроса будет определён общий порядок выплат в регулярный бюджет WADA со стороны государств. В случае принятия единого согласованного подхода в рамках конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет WADA», — подчеркнули в пресс-службе Минспорта.

В соответствии с действующей системой расчёта, Россия в 2023 году должна перечислить на нужды антидопинга $1267023. Такая же «такса» у Великобритании, Германии, Италии и Франции. Самый крупный взнос должны внести США — $3419795, чуть меньше он у Канады ($1 709 897) и Японии ($1 502 800). По данным ТАСС, все крупные плательщики, кроме России, уже исполнили свои обязательства перед WADA.

Впрочем, в агентстве пока не готовы говорить о возможных последствиях просрочки выплаты, поскольку дедлайн ещё не наступил.

«У правительств есть время до конца года, чтобы внести свои ежегодные взносы. Мы будем стремиться сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы обеспечить своевременное внесение всех взносов», — отметили в WADA.

«У нас очень эффективная система борьбы с допингом»

Между тем, в России не останавливается работа по борьбе с допингом. В четверг в Суздале состоялся Всероссийский форум чистого спорта, на котором обсудили все насущные вопросы этого направления.

Как отметил министр спорта Олег Матыцин, в РФ создана одна из самых эффективных и проактивных антидопинговых систем в мире. По его словам, это подтверждается многочисленными комиссиями и представителями ЮНЕСКО.

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«Самое главное — не надо смотреть на самые высокие международные инстанции. Мы сами для себя должны вырабатывать критерии и политику, результатом которой должен быть чистый спорт. Несмотря на то, что нас хотят разделить с общественными организациями, для государства очень важно взаимодействие со всеми организациями по созданию и укреплению системы антидопинга. Нас обвиняли в том, что у нас есть государственная система допинга, чего, конечно, никогда не было», — заявил Матыцин.

Как известно, в пятницу, 22 сентября в Шанхае пройдёт заседание исполкома WADA, где в очередной раз будет обсуждаться процесс восстановления членства Российского антидопингового агентства. В последний раз этот вопрос поднимался в мае, и тогда было заявлено, что РУСАДА не выполнило всех условий, необходимых для соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Как поясняла генеральный директор агентства Вероника Логинова, основная претензия WADA к организации заключается в том, что некоторые положения федерального закона о спорте не соответствуют тексту Кодекса. Это критическое замечание было озвучено ещё осенью прошлого года по итогам независимого аудита организации, однако решение вопроса находится вне компетенции агентства. Она также не исключала дальнейшего обращения в Спортивный арбитражный суд при сохранении этих претензий со стороны WADA.

Как подчеркнул Матыцин, вне зависимости от позиции Всемирного агентства РУСАДА нужно продолжать целенаправленную и максимально открытую работу по искоренению философии допинга.

«Наша основная задача — сформировать условия для развития национальной системы спорта, в том числе и антидопинговой пропаганды. Нам надо создавать новые формы взаимодействия между организациями, создавать фундамент на долгие годы вперёд. Мы видим, что авторитет нашего агентства в российском и международном сообществе достаточно высокий, правительство РФ оказывает содействие, не вмешиваясь в операционную деятельность», — цитирует министра РИА Новости.

Не остаётся в стороне от важного направления и Олимпийский комитет России. Как отметил президент организации Станислав Поздняков, с 2021 года организация потратила около 120 млн рублей на подготовку антидопинговых координаторов для федераций по видам спорта, кроме того постоянно проводится образовательная и просветительная работа.

«Негативный опыт позволяет избежать тех проблем, которые мы имели накануне Токио и Пекина. Была проделана впечатляющая работа. ... Мы неукоснительно соблюдаем нормы российского законодательства, Олимпийской хартии, стандартов и кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), подписантом которого ОКР является. Никто не собирается заметать сложности с антидопингом, которые существуют в том числе в российском спорте, под коврик, будем совместно работать над решением проблем», — подчеркнул глава ОКР