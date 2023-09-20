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Триатлонистка Рясова оспорит двухлетнюю дисквалификацию за допинг

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Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу сообщила, что Валентина Рясова намерена оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Триатлонистка Рясова оспорит двухлетнюю дисквалификацию за допинг
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Официальных документов о пересмотре сроков дисквалификации Рясова пока не получала. Как только они будут предоставлены, юристы начнут работу над апелляцией. Случай считаем вопиющим. Федерация не останется в стороне в вопросе защиты спортсмена», — цитирует Шойгу ТАСС.

CAS отстранил 25-летнюю спортсменку из Ростова-на-Дону до 14 марта 2025 года (с учётом отбытого срока дисквалификации).

В коллекции Рясовой серебро чемпионата Европы в спринте. Также она является чемпионкой России и победительницей Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.

Ранее сообщалось, что британский юрист представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Камилы Валиевой.

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