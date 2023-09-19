Британский юрист представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Валиевой

Независимый юрист из Великобритании Грэм Артур будет представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, сотрудники агентства примут участие в заседаниях онлайн.

Напомним, что британский юрист уже представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел.

Артур являлся членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО, он входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета.

Слушания по делу 17-летней россиянки пройдут в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября. Фигуристка настаивает на своей невиновности в вопросе нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Валиева требует от CAS восстановить результаты из-за непреднамеренности нарушения.