Британский юрист представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Валиевой
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, сотрудники агентства примут участие в заседаниях онлайн.
Напомним, что британский юрист уже представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел.
Артур являлся членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО, он входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета.
Слушания по делу 17-летней россиянки пройдут в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября. Фигуристка настаивает на своей невиновности в вопросе нарушения антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что Валиева требует от CAS восстановить результаты из-за непреднамеренности нарушения.