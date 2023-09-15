Узнать больше

Валиева требует от CAS восстановить результаты из-за непреднамеренности нарушения

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева выступила с требованием восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты.
Валиева требует от CAS восстановить результаты из-за непреднамеренности нарушения
  • РИА Новости

«Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано, и результат на чемпионате России должен быть восстановлен. В качестве альтернативы она требует решения, что она не несёт никакой вины или халатности или, что ещё более важно, нарушение не было преднамеренным, поэтому период дисквалификации должен составлять не более двух лет и никакие результаты не могут быть аннулированы», — говорится в релизе.

Напомним, что по итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года в день произвольной программы чемпионата России

Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Валиева будет участвовать в заседании CAS по видеосвязи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить