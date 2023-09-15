Валиева требует от CAS восстановить результаты из-за непреднамеренности нарушения

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с требованием восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты.

«Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано, и результат на чемпионате России должен быть восстановлен. В качестве альтернативы она требует решения, что она не несёт никакой вины или халатности или, что ещё более важно, нарушение не было преднамеренным, поэтому период дисквалификации должен составлять не более двух лет и никакие результаты не могут быть аннулированы», — говорится в релизе.

Напомним, что по итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года в день произвольной программы чемпионата России

Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Валиева будет участвовать в заседании CAS по видеосвязи.