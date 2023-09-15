Валиева будет участвовать в заседании CAS по видеосвязи

Российская фигуристка Камила Валиева будет принимать участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи.

«Слушания состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём. Слушания состоятся в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария), хотя комиссия заслушает некоторые стороны, свидетелей и экспертов посредством видеоконференции, включая Валиеву и представителей РУСАДА», — говорится в заявлении.

Также российская фигуристка номинировала юриста из Франции в качестве одного из судей по её делу.

Напомним, что по итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года, которая оказалась положительной.

Слушания по делу фигуристки пройдут в закрытом режиме.

Ранее Валиева ответила на вопрос о планах на сезон-2023/24.