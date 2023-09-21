Минспорт инициировал проработку нового формата выплат WADA

В Министерстве спорта ответили на информацию о том, что Россия ещё не выплатила взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за 2023 год.

«Россия является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (Конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета Всемирного антидопингового агентства.

При этом в настоящее время отсутствует общая утверждённая государствами формула финансирования WADA. Ежегодный бюджет Агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что при этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат.

«В Европе взносы стран привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. В соответствии с решением Исполнительного комитета WADA в 2023 году ежегодный взнос России должен составить $1,267 млн. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила своё членство в Совете Европы.

В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в частности Совета Европы», — отмечается в письме.

Для этого Минспорт России инициировал вопрос о выработке универсальной формулы финансирования WADA на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте — Конвенции ЮНЕСКО (193 государства-участника).

«По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования WADA включён в проект повестки 9-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО, которая пройдёт 25—27 октября 2023 года во Франции. Ожидается, что по итогам рассмотрения данного вопроса будет определён общий порядок выплат в регулярный бюджет WADA со стороны государств.

В случае принятия единого согласованного подхода в рамках Конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет WADA», — говорится в сообщении.

К крупным плательщикам относят те страны, ежегодный взнос которых для агентства превышает $1 млн. В их число входят Россия, Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада и Япония.

Ранее WADA назвало претензии к французскому агентству нормальным процессом.