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WADA назвало претензии к французскому агентству нормальным процессом

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что их претензии к Французскому антидопинговому агентству (AFLD) являются нормальным процессом.
WADA назвало претензии к французскому агентству нормальным процессом
  • AFP

«WADA является глобальным руководящим органом по борьбе с допингом в спорте. Без такой последовательности во всем мире не может быть гармоничной антидопинговой системы. Письмо, направленное WADA в AFLD, является частью этого нормального процесса», — цитирует представителя агентства РИА Новости.

Отмечается, что если у WADA возникают опасения, что какая-то страна, которая подписала кодекс, не выполняет своих обязательств, то организация будет выступать от имени спортсменов, чтобы обеспечить последовательность и справедливость.

По информации AFP, WADA направило письмо в AFLD, в котором перечислило три недавних допинг-нарушения и обвинило в принятии решений, «не соответствующих ни Всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву CAS».

AFLD сообщило, что WADA угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых международных турнирах, а также проводить спортивные соревнования.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию о том, что WADA пригрозило санкциями AFLD.

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